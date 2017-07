Haigerloch Im Räuberzeltlager geht’s wieder mal hoch her

Wie immer wurden am Freitagnachmittag in der Weildorfer Weinberghalde der Gemeinschaftspavillon sowie mitgebrachten Zelte und Campingausstattung aufgebaut. Schon das Beschaffen des Brennholzes für das abendliche Lagerfeuer geriet für die Kinder und Jugendlichen zu einer Entdeckungsreise in die Natur. Amphibien, Insekten, sonstige Tiere und Tierspuren wurden von Narrvereinschef Tobias Schober­, der auch Naturpädagoge der Kreisjägervereinigung Hechingen ist, sach- und fachkundig erläutert. Der erste Tag endete chillig am Lagerfeuer. Die Kinder nutzten bis weit in die Dämmerung hinein ihre Freiheit in der Natur.

Am Samstag startete die Gruppe zu einem Tagesausflug in den Schwarzwald. Der Weg führte in den Baumwipfelpfad bei Bad Wildbad. Auf der Aussichtsplattform in luftigen 40 Meter Höhe ließen sich kleine wie große Storchen und Peter von der guten Aussicht beeindrucken. Riesenspaß hatten alle Wagemutigen, die von der Plattform aus über eine 60 Meter lange Rutsche wieder auf den Boden hinabglitten.

Danach wollte man im nahe gelegenen Poppental bei Enzklösterle eigentlich mit der Sommerrodelbahn fahren. Weil es leicht nieselte und das Wetter nicht besser wurde, war eine Fahrt mit der Bahn aus Sicherheitsgründen aber leider nicht möglich, also machte man sich auf den Weg zurück ins Zeltlager.