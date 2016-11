Haigerloch Im Kindergarten Bittelbronn geht ein sehnlicher Wunsch in Erfüllung

Also rührten die Kindergärtnerinnen die Werbetrommel und bewarben sich mit ihrem Projekt bei der "Stiftung Mensch" der Sparkasse oder auch bei der Volksbank (V&R-Gewinnsparen). Mit Erfolg: Aus beiden Geldhäusern flossen je 1000 Euro.

Mit dem selben Betrag wurde der Kindergarten aber auch von der Bittelbronner Vereinsgemeinschaft unterstützt, 400 Euro steuerte die örtliche Mutter-Kind-Gruppe bei. Unterstützung in Form von Nachlässen kam aber auch von der Schreiner Schneider oder der Firma Wohn-Schick.

Geld und Material waren beisammen und so trafen sich im September über 20 Eltern samt Kindern und die drei Erzieherinnen Elke Schwenk, Petra Höfler und Ivonne Kuner zum Arbeitseinsatz. Mit viel Engagement wurden binnen an einem Samstag die Geräte aufgebaut und schon in den folgenden Tagen von den Kindern eifrig in Beschlag genommen. "Die Kinder sind begeistert, der Garten wird gut genützt", freut sich Elke Schwenk über den Erfolg der Aktion und bedankte sich für den Einsatz der Eltern und die Unterstützung der Spender.

Weitere finanzielle Unterstützung für das Projekt wird wahrscheinlich auch noch von Mercedes-Benz kommen. Dort spenden Mitarbeiter im Rahmen einer Pro-Cent-Aktion die Beträge, die auf ihrer Lohnabrechnung hinter dem Komma stehen. Ein "Kindergartenvater" aus Bittelbronn, der beim schwäbischen Autobauer in Sindelfingen schafft, hat den Kontakt hergestellt, der Gemeinderat bereits sein Einverständnis erklärt.

Ach ja, Geburtstag wurde natürlich auch noch gefeiert. Und zwar Anfang Oktober mit einem Ausflug mit Kindern und einem Teil der Eltern auf die Burg Hohenzollern. Abends gab es dann noch ein kleines Fest im Kindergarten mit Bürgermeister Heinrich Götz und Ortsvorsteher Gerd Klingler und einer Bilderausstellung.