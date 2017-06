Haigerloch Idee mit realistischen Marktchancen

Haigerloch/Hamburg. Denn überhaupt zu den zehn besten Teams in ganz Deutschland zu gehören –­ und darüber hinaus in Baden-Württemberg an der Spitze zu stehen – darauf darf man mit Fug und Recht stolz sein. An der Gründerpreis-Spielrunde 2017 nahmen nämlich 3500 Schüler in 824 Teams teil. Die Konkurrenz beim DGPS, bei dem es um die Entwicklung eines erfolgreichen Geschäftsmodelles geht, (siehe Info-Rubrik), war also mächtig groß.

Warme Griffe und Sättel am Fahrrad, das war das Konzept, das Sandro Roeder, Gregor Seifer, Marius Schler, Philip Kocot, David Radic von der Kursstufe 1 des Haigerlocher Gymnasiums (Fach Wirtschaft) im Rahmen dieses Wettbewerbs aufgriffen. Zur Umsetzung der Idee gründeten sie das fiktive Unternehmen "KRS Bike Heating".

Mit seiner Geschäftsidee wollte das Team besonders Personen ansprechen, für die das Fahrrad auch an kalten Tagen unverzichtbar ist. Das ist ein relativ großer Kundenkreis: zum Beispiel Menschen, die ihren Arbeitsweg täglich mit dem Fahrrad bestreiten, weil sie sich entweder kein Auto leisten können oder aus Rücksicht auf die Umwelt lieber radeln.