Haigerloch Ideal für Einsätze bei Unwetter

Das Fest zur Weihe des neuen Fahrzeuges beginnt am Samstag, 10. Juni, um 15 Uhr mit einer Löschübung des Löschzuges Nord (Abteilungen Bad Imnau, Trillfingen und Hart). Übungsobjekt ist eine Scheune in der Schulstraße 11. Nach der Übungskritik um etwa 18 Uhr gibt es in der Mehrzweckhalle ab 19 Uhr eine Bewirtung mit Getränken und Vesper sowie Barbetrieb.

Die kirchliche Fahrzeugweihe mit Ansprachen ist am Sonntag, 11. Juni, ab 9.15 Uhr im Pausenhof der Mehrzweckhalle. Nach dem Frühschoppen mit dem Musikverein Bad Imnau ab 10 Uhr gibt es einen Mittagstisch sowie nachmittags auch Kaffee und Kuchen. Vor der Halle ist eine Feuerwehrgeräteschau geplant. Um 14 Uhr führt die Jugendfeuerwehr Haigerloch eine Schauübung auf dem Schulgelände vor. Für Kinder steht eine Hüpfburg und ein Kinderschminken bereit.