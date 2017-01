Haigerloch "Ich habe ihm voll und ganz vertraut"

Haigerloch. Vieles strömte aus der Frau bei ihrer Zeugenaussage heraus. Sie schilderte den hoffnungsvollen Beginn ihrer Beziehung mit dem Angeklagten im Jahr 2008, den die geschiedene Mutter von damals vier Kindern durch einen geschäftlichen Auftrag kennen gelernt hatte. Sie sei sehr verliebt gewesen und habe auch Warnungen ihrer Eltern, bei denen das Paar anfangs in der Pfalz lebte, wegen des Umgangs des Angeklagten mit ihren Kindern in den Wind geschlagen, ja sogar einge Zeit den Kontakt zu ihnen abgebrochen. Auch Hinweise des Finanzamts, das die Geschäftsfrau davor warnte, sich vom Angeklagten als Strohfrau für seine Geschäfte missbrauchen zu lassen, habe sie ignoriert. "Ich habe ihm voll und ganz vertraut", so die Zeugin.

Im Februar 2009 heiratete das Paar und zog in den Raum Haigerloch, im Juni kam der gemeinsame Sohn Alexander zu Welt. Schon in dieser Zeit habe sich das Verhalten des Angeklagten stark verändert, er sei aggressiv und dominant gewesen und wegen Kleinigkeiten ausgerastet, habe sie und die Kinder erniedrigt , beleidigt und auch geschlagen. Von ihr habe er sich zurückgezogen und es sowohl an Fürsorge als auch an finanzieller Verantwortung fehlen lassen. Dennoch habe sie an der Ehe festgehalten, denn sie wollte einen Vater für ihre Kinder. Außerdem sei sie durch den Neuaufbau ihres Geschäfts und die Organisation der großen Familie stark beansprucht gewesen. Sie habe immer das Beste für die Familie gewollt, beteuerte sie. An Trennung habe sie durchaus öfters gedacht, aber dann sei der Ehemann jedes Mal für eine gewisse Zeit "entgegenkommend" gewesen. Im Nachhinein sei ihr klar, dass es ihm dabei um seine finanziellen Interessen und nicht um die Familie gegangen sei.

Ihre ältere Tochter, das mutmaßlichen Missbrauchs-Opfers, sei vom Angeklagten gegenüber den anderen Kindern bevorzugt worden. Sie habe das aber als normale Vater-Tochter-Beziehung gesehen und darauf zurück geführt, dass der Angeklagte nur Söhne gehabt habe, vier aus früheren Beziehungen. An Missbrauch habe sie nie gedacht. Dass er das Mädchen stark kontrolliert habe, habe sie damals als normal empfunden. Sie habe immer ein gutes Verhältnis zu ihrer Tochter gehabt, betonte die 43-Jährige, dennoch habe das Mädchen sie nicht ins Vertrauen gezogen. Bis heute hätten sie nicht über Details des Missbrauchs gesprochen.