Haigerloch Hubert Wicker spricht

Bevor Wicker eine politische Karriere einschlug, hatte er nach dem Jura-Studium in Tübingen zunächst als Rechtsanwalt in Albstadt gearbeitet. Sein weiterer Weg führte ihn als parlamentarischen Berater in den Landtag und in verschiedene Ministerien (Innen- und Verkehrsministerium) des Landes. 1991 wurde Wicker schließlich zum Staatssekretär und Amtschef im Sächsischen Staatsministerium des Innern ernannt.