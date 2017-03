Haigerloch Höchster Mitgliederstand seit der Vereinsgründung

Im vergangenen Jahr ragten laut ihr das Kiss-Kinder-Spektakel bei der Trillfinger Mehrzweckhalle heraus. Ein aufwändiges Fest für Familien und Kinder mit etlichen Aktionen und sportlichen Angeboten, bei dem sogar ein Weltmeister auf der Slackline in Trillfingen sein Können zeigte. Über 50 Personen beteiligten sich zudem an der Kiss-Waldweihnacht am Sitz der Weisheit.

Danach vermeldete Kassiererin Dorothea Becker einen leichten Gewinn, einen korrekte Kassenführung bestätigten ihr die Kassenprüfer Oana Mindreanu und Andreas Maller.

Nach der von Ortsvorsteher Hermann Heim vorgenommenen Entlastung wählte die Hauptversammlung bei den Wahlen als Nachfolgerin von Dorothea Becker Nicole Sommerfeld einstimmig zur neuen Kassiererin. Die Aufgabe des bisherigen Kassenprüfers Andreas Maller übernimmt künftig Beatrice Faust.

Zum Schluss gab es noch einen Ausblick auf das, was der Kiss 2017 ins Haus steht. Sie plant im Sommer Wasserspiele sowie Outdoor-Tage auf dem Rasenplatz bei der Trillfinger Mehrzweckhalle und ein Sommer-Picknick. Zudem wird sie sich im September am Dorffest in Trillfingen beteiligen.

Auskunft gab es auch zum Bikepark in Bad Imnau. Dessen Planung liegt momentan auf Eis, weil das dafür vorgesehene Gelände in einem Landschaftsschutzgebiet und ein neuer Platz gesucht werden soll.