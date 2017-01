Haigerloch Hochdruck geht in zwei Schritten in Betrieb

In der Stettener Straße und im frisch erschlossenen Baugebiet Hirschen wurden die Trinkwasserleitungen für die neuen Druckverhältnisse komplett erneuert, nicht aber in der Panoramastraße. Dort hat die Stadt aus Kostengründen auf eine Erneuerung verzichtet. Man geht davon aus, dass die jetzige Leitung dem neuen Druck gewachsen ist.

Ortsvorsteher Otto Schneider sieht das etwas kritischer. Wenn Schäden auftreten, so argumentiert er, sei man zwangsläufig zum Handeln gezwungen, also hätte man auch gleich auf Nummer sicher gehen und die Leitung austauschen können. Ein paar Ortschaftsräte teilten diese Sicht, während FW-Stadtrat Dionys Pfister davor warnte, gleich den Teufel an die Wand zu malen. Wie viele Flugzeuge seien täglich unterwegs und wie viele davon stürzten ab – verglich er das Risiko mit dem von Flugreisen. Auch Hauptamtsleiter Hans-Martin Schluck meinte, es sei etwas düster nun "Rohrbruch an Rohrbruch" vorherzusagen. Wichtig sei es – darin war man sich einig – die Anlieger zu informieren, Druckminderer zu installieren.

Wer übrigens nicht in die Hochzone angeschlossen ist (eventuell geschieht das 2018), ist die Hospacher Steige. Sie bekommt von unten her ihr Wasser. Würde man die Häuser dort an die Hochdruckzone anschließen, so erläuterte Borth, dann bestünde die Gefahr, dass die etwa 50 Jahre alte Wasserleitung aus Grauguss brechen könnte.