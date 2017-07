Haigerloch Himmlische Signale fluten die Schlosskirche

Mit großer Begeisterung und schier nicht enden wollendem Applaus nahm das Publikum in der gut besuchten Barockkirche die Veranstaltung der Ludwigsburger Schlossfestspiele und der Stadt auf.

Wie himmlische Signale mögen vor 400 Jahren dem Besucher des Markusdoms in Venedig die dort von Komponist Giovanni Gabrieli praktizierte Doppel- oder Mehrchörigkeit vorgekommen sein. Und so wie bei den Konzerten damals, gestaltete sich auch der Auftakt des Konzerts am Sonntag, als sich 14 Mitglieder des Ludwigsburger Bläserensembles im Emporen- und Altarbereich positionierten und dadurch einen imposanten Raumklang erzeugten. Dadurch verfehlte die Aufführung einer Toccata aus Claudio Monteverdis Oper "L’Orfeo" und einer Canzone aus der "Sacrae Symphoniae" Gabrielis ihre Wirkung nicht.

Danach führten die Ludwigsburger Blechbläser unter Berwaerts Leitung im Altarbereich Kostproben ihres hohen Leistungsstandes vor, bis sie am Ende wieder in der anfänglichen Aufstellung ihre Klänge hymnisch heroisch, geradezu fanfarenartig in den hohen Raum steigen ließen.