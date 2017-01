Haigerloch Herzattacke Grund für tödlichen Sturz

Haigerloch-Stetten. Dies gab gestern die Pressestelle des Polizeipräsidiums Tuttlingen bekannt. Der 57-Jährige war am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr neben seinem Lastwagen liegend aufgefunden worden; leblos und mit einer schweren Verletzung am Kopf. Alle Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos, der Fahrer verstarb noch am Morgen im Zollernalbklinikum in Balingen (wir haben berichtet).

Die Polizei vermutete gestern als Ursache einen Sturz vom Lastwagen, schloss aber auch ein plötzlich aufgetretenes gesundheitliches Problem nicht aus. Nun zeigt sich, dass eine Mischung aus beidem die Todesursache war. Nach den Erkenntnissen der Polizei erlitt der Mann nämlich genau in dem Moment einen Herzinfarkt, als er seine frische Salzladung mit einer Plane abdeckte. Deshalb fiel er bereits leblos von seinem Lastwagen und schlug so unkontrolliert und heftig auf dem Boden auf, dass der Sturz zu der schweren Kopfverletzung führte.

Die Todesursache ließ sich nach Aussagen der Polizei aus entsprechenden Untersuchungen im Krankenhaus und aufgrund von Zeugenaussagen schlüssig herleiten.