Haigerloch Helfen, ohne sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen

Zehn Mal Blut gespendet haben Renate Berndsen, Peter Haid, Annika Pfister und Karl-Heinrich Schindler. Für 50-maliges Blutspenden wurden Manfred Flaiz, Renate Klingler, Karola Stocker und Ilona Straub geehrt. Klaus Jerke und Lorenz Klingler haben 75 Mal ihr Blut gespendet.

Für zehnmaliges Blutspenden gab es die Ehrennadel in Gold und eine Flasche Wein, 50-maliges Blutspenden wurde mit der Ehrennadel in Gold mit Goldenem Eichenkranz und der Zahl 50, sowie einem Weinkorb belohnt, und die Geehrten für 75 Mal Blutspenden wurden mit der Ehrennadel in Gold mit Goldenem Eichenkranz und der Zahl 75, sowie ebenfalls einem Weinkorb bedacht. Bürgermeister Götz betonte dass Blutspenden keinesfalls selbstverständlich ist. Blutspender seien aber in der Regel bescheiden, ihnen gehe es darum, anderen, die in Not sind, zu helfen, ohne sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Die Ehrungen der freiwilligen Blutspender seien aber wichtig, um diesen die gebührende Wertschätzung zuteil werden zu lassen.

Laut Götz werden allein in Baden-Württemberg und Hessen wöchentlich 15000 Blutspenden angefordert, daher führt man dort täglich Blutspendeaktionen durch. Jährlich, so der Bürgermeister, seien mehr als 4500 Aktionen vonnöten. Blut, so der Bürgermeister, sei durch nichts zu ersetzen, es sei etwas Lebendiges, das Kranken und Verletzten helfe. In Bezug auf das Blutspenden mit Nachsorge sei das Vertrauen der Freiwilligen zu den DRK-Mitarbeitern vorhanden. Götz dankte besonders den DRKlern aus Haigerloch für deren Einsatz.