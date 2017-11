Haigerloch Heimat ist, wo die Herzen bleiben

Haigerloch. Mitgewirkt haben auch die Schulband und das Cajon-Ensemble der Schlagzeugschule Jörg Bach aus Balingen.

Dabei ging es nicht darum, die eine ultimative Antwort auf die Frage "Was ist Heimat" zu finden, sondern man wollte die Anwesenden in der gut gefüllten Aula zum Nachdenken inspirieren. Und natürlich führte das Projekt dazu, dass auch die Akteure auf eine Suche gingen. Als roter Faden dienten Fragen von Max Frisch, der zu diesem Thema Fragebögen angefertigt hat. Die Akteure beleuchteten mal, besinnlich, mal philosophisch, wie viele verschiedene Blickwinkel und Definitionen beziehungsweise Antworten auf die Frage "Was ist Heimat" es tatsächlich gibt. So wurde bei "Anrufbeantworter" eine Nachricht wurde auf verschiedene Sprachen auf Band gesprochen, da Heimat auch immer ein Stück weit mit der Sprache verbunden ist.

Zu den Fragen von Max Frisch gehörten unter anderem "Gesetzt den Fall, Sie wären in der Heimat verhasst: Könnten Sie deswegen bestreiten, dass es ihre Heimat ist?". Auch die Antworten auf die Fragen "Kann Ideologie zu einer Heimat werden" und "Ist Heimat ein Menschenrecht?" hätten die Akteure auf der Bühne gerne gleich am Donnerstag bekommen. Mit einem Zitat von Heinrich Böll, "Sprache ist das leichteste Gepäck, und eine schwere Last, wenn man in die Fremde kommt" und dem Gedicht "Nachtgedanken" von Heinrich Heine regten die Kursteilnehmer zum Nachdenken an.