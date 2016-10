Haigerloch Heiligenfigur kehrt zurück nach Owingen

Zur feierlichen Übergabe wird sie am nächsten Dienstag um 14 Uhr in die Kirche getragen. Es wird eine kurze Andacht gebetet und Vertreter der Polizei, der Denkmalpflege und des Erzbischöflichen Ordinariates sprechen Grußworte. Zwar ist der Empfang danach nur für die geladenen Gästen, dennoch sind alle Owinger und Mitglieder aus der ganzen Seelsorgeeinheit zur Teilnahme an der Rückgabe und Andacht eingeladen.