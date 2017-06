Haigerloch/Hechingen Unternehmerische Veränderungen bei Reiff

Das 1910 gegründete Unternehmen mit Sitz in Reutlingen trennt sich nämlich von seiner Sparte Reifen und Autotechnik und verkauft diese an die herstellerunabhängige European Tyre Distribution Ltd (ETD). Deren Eigentümer ist Bain Capital Private Equity, eine Kapital-Gesellschaft, die seit 1984 in wachstumsstarke Branchen investiert. Die Verträge wurde nach Angaben der Reiff-Presseabteilung am 22. Juni unterzeichnet und werden voraussichtlich Ende September 2017 an den neuen Besitzer übergehen.

European Tyres Limited setzt nach Angaben von Reiff jedoch auch nach der Übernahme auf Kontinuität. Der Name Reiff und die anderen eingeführten Handelsmarken werden weitergeführt.

Da ETD 100 Prozent der Anteile übernehme, so erklärt das Reutlinger Unternehmen auf Nachfrage unserer Zeitung, gingen auch sämtliche Rechte und Pflichten auf den neuen Eigentümer über. Insofern seien Mietverträge weiterhin gültig und die Standorte würden fortgeführt. Auch alle Arbeitsverhältnisse blieben unberührt. Reiff-Niederlassungen gibt es im Zollernalbkreis in Haigerloch und in Hechingen.