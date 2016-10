Haigerloch Harter zeigen Witz und Kreativität

"Wir sind guter Dinge", meinte Michael Schill mitten im Wettlauf gegen die Uhr. Viele Helferinnen und Helfer sowie Zuschauer und Zuhörer waren zur Mehrzweckhalle gekommen, wo alle vom Förderverein Vereinsgemeinschaft mit Getränken, Kuchen und heißen Roten bewirtet wurden.

Nach vier Stunden war unter großem Hallo und Beifall die Aufgabe gelöst und alle präsentierten sich als bunte Helden aus bekannten Fernsehserie. Und so konnte Radiomoderator Matthias Raidt nicht anders, als dem Förderverein Vereinsgemeinschaft Hart einen 500-Euro-Scheck, sowie den Dream-Team Pokal zu überreichen.

Die Vorstandschaft gab den Pokal an Ortsvorsteher Thomas Bieger weiter, dieser hatte sich auch als Charlie Brown verkleidet. Er soll den Pokal bis zum Ende der Hallensanierung in der Ortschaftsverwaltung in Obhut nehmen.