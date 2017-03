Haigerloch Harter Waldkindergarten gut belegt

Laut Bieger sind im Haushaltplanentwurf der Stadt für 2017 die Sanierung der Mehrzweckhalle mit insgesamt 1,641 Millionen Euro und der Neubau des Feuerwehrgerätehauses mit insgesamt 350 000 Euro berücksichtigt. Als Haushaltrest aus 2015 steht noch die Renaturierung des Grubbenbaches mit 100 000 Euro an. In den Haushalt der Wasserversorgung wurde die Erneuerung der Wasserleitung im Höfle mit 50 000 Euro aufgenommen. Damit, so Bieger, könnten im nächsten Jahr endlich ein Teil der schon lange beantragten Projekte durchgeführt werden, falls der Haushaltsplan in diesen Punkten so beschlossen werden wovon der Ortsvorsteher ausgeht.

In der Zeit zwischen 16. und 23. Januar wurde in der Höfendorfer Straße eine Geschwindigkeitsmessung vorgenommen, wie Bieger weiter berichtete. Das Messgerät stand dabei an der Ecke des Gebäudes Hausnummer 31.

Es wurden insgesamt 4788 Fahrzeuge gemessen, Richtung ortseinwärts 2381, in die andere Richtung 2407. Davon waren 4418 Pkw und 160 Lkw. Pro Tag sind dies 352 Fahrzeuge ortseinwärts, in die andere Richtung 349, gesamt 701, davon 660 von 6 bis 22 Uhr und 37 von 22 bis 6 Uhr.

Durchschnittlich sind das 29 Fahrzeuge pro Stunde, maximal 85 pro Stunde. Von den 4788 Fahrzeugen fuhren 7,5 Prozent schneller als die vorgeschriebenen 50 Stundenkilometer, manche bis zu 69 Stundenkilometer.

Max Mesam beantragte im Namen der Erbengemeinschaft, die Klärung der Bebaubarkeit des Flurstücks 61/1 und 61/2 neben hinter dem Gebäude Haigerlocher Straße 13 (ehemals Eugen Mesam). Bieger sieht das Bauvorhaben als vergleichbar mit dem Gebäude Haigerlocher Straße 11 an und auch der Ortschaftsrat stimmt nach eingehender Beratung dem Bauvorhaben einstimmig zu, da es sich aus seiner Sicht um eine wünschenswerte Innenentwicklung handelt und es zur Ortskernbelebung beitragen kann.

Der Ortsvorsteher gab weiterhin bekannt, dass die Firma. "Wirings Automobile Freizeit" am Sonntag, 9. April eine Oldtimerrallye in Hart veranstalten wird. Start und Ziel wird der Sitz der Firma in der Industriestraße sein.