Haigerloch Harter beweisen Gemeinschaftssinn

Thomas Bieger gab bei der Sitzung bekannt, dass der Städtische Bauhof verschiedene Arbeiten im Hart durchgeführt habe. Öffentliche Grundstücke auf der Gemarkung seien gepflegt, Hecken geschnitten, Wiesen gemulcht und kleinere Reparaturarbeiten an örtlichen Gebäuden durchgeführt worden. Hierfür sprach er ein Lob aus.

Weniger zufrieden zeigte sich das Gremium mit den eingeschränkten Öffnungszeiten der Ortschaftsverwaltung. Der Ortsvorsteher erklärte, dass dies wegen der angespannten Personalsituation in der Kernverwaltung derzeit notwendig sei. Die Einschränkung soll aber nur vorübergehend sein, bis sich die Personalsituation wieder entspannt habe.

Ausführlich stellte der Ortsvorsteher den Entwicklungsplan für den Grubbenbach in Hart vor. Der Plan zeigt vor allem Maßnahmen auf, die den Zustand des Einlaufs an der Haigerlocher Straße verbessern sollen, ein Projekt das schon lange auf der Wunschliste des Ortschaftsrates steht. Insgesamt soll das Gewässer wieder in einen möglichst naturnahen Zustand zurückgesetzt werden. Der Grubbenbach wurde auf dem Kirchplatz schon vor Jahren wieder geöffnet, anschließend sind aber etwa 450 Meter in der Ortslage von Hart verdolt.

Der Entwicklungsplan bildet auch die Grundlage für notwendige Zuschussanträge. Die Realisierung der Maßnahme, so der Ortsvorsteher, hänger aber auch von den Eigentumsverhältnissen im Bereich des Einlaufs ab.

Ausführlich diskutiert wurde im Ortschaftsrat auch ein Problem, das sich auf dem landwirtschaftlichen Verbindungsweg auftut, der vom Friedhof nach Höfendorf führt. Vor allem die Betreuerinnen des Waldkindergartens haben sich beim Ortsvorsteher über eine starke Zunahme des Pkw-Verkehrs auf dieser Verbindungsachse beschwert. Nach Inbetriebnahme des Waldkindergartens war das Durchfahrtsverbotsschild von der Einmündung am Friedhof zur privaten Obstanlage am Eichwald versetzt worden. Dies führte aber dazu, den Weg nutzten und dann weiter nach Höfendorf fahren. Auch von Höfendorfer Seite habe es schon Beschwerden über den starken Verkehr auf diesem Weg gegeben, der vor allem Fußgänger oder auch Radfahrer belästigt.

Der Ortschaftsrat sprach sich dafür aus, bei der nächsten Verkehrsschau anzuregen, das Schild wieder an die ursprüngliche Stelle zurückzuversetzen. Auch eine verstärkte Kontrolle durch die Polizei wurde gefordert.

Abschließend wies der Ortsvorsteher auf die Ortsbegehung am 22. September hin.