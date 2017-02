Haigerloch Hans Gerlachs Herz gehört der Fasnet

Das war auch diese Fasnet so und als besondere Auszeichnung stach die Ehrung von Hans Gerlach heraus. Er bekam von Zunftmeister Hartwig Eger den Zunftorden in Gold. Gerlach ist seit 50 Jahren in der Fasnet aktiv, zunächst als Bräutelbub, dann als Grombieradrucker und inzwischen auch als Domino. Eger bezeichnete ihn als besonders aktiven Narren.

Zunftorden in Silber für 25-jähriges Mitwirken an der Fasnet gingen an Hans-Peter Hoffmann und Renate Wehrstein. Orden in Bronze für mehr als 15-jähriges Mitwirken an der Fasnet erhielten Ulrike Stehle und Elke Helmes.

Auch Maskenträgerabzeichen in alle Silber und Bronze wurden beim Zunftball vergeben. Mehr als 40 Mal haben Thomas Fischer, Margret Siebert, Ursula Siebert und Margrit Stütz an der Fasnet mitgewirkt, mehr als 20 Mal Helena Wotschal. Zuvor war am Nachmittag bei der Kinderfasnet in der Witthauhalle Vanessa Wolters mit dem Kinderabzeichen in Bronze ausgezeichnet worden.