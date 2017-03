Haigerloch Handwerker können loslegen

In diesem Zusammenhang musste der Gemeinderat auch über den Bau einer Wendeplatte am Ende einer Stichstraße in der Schulstraße entscheiden. Sie ist erforderlich, weil Anlieger Einwände wegen eines höheren zu erwartenden Fahrzeugverkehrs erhoben hatten. Eine Planung des Rottenburger Büros "Gauss + Lörcher" liegt bereits vor, jetzt sollen die Bauarbeiten beschränkt ausgeschrieben werden.