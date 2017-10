Haigerloch "Handwerk ist die größte Wirtschaftsmacht"

Haigerloch. Zahlreiche Vertreter aus Wirtschaft und Politik nahmen teil. Das zeige, so Wannenmacher, dass die Leistung der Gesellen gesehen und anerkannt werde. Wannenmacher dankte den Handwerksbetrieben für ihre Bereitschaft, junge Menschen auszubilden. Das Handwerk mit seinen fünf Millionen Beschäftigten sei in Deutschland die größte Wirtschaftsmacht.

Mitglieder des Handwerks blieben in der Regel in der Region und stärkten somit den Wirtschaftsstandort. Wannenmacher rief die Gesellinnen und Gesellen dazu auf, sich ständig weiter zu bilden, um für künftige Anforderungen des Arbeitsmarkts gerüstet zu sein.

Was es heißt, Ziele konsequent zu verfolgen und sich von Niederlagen nicht entmutigen zu lassen zeigte die ehemalige Weltklasse-Biathletin Simone Hauswald in ihrem programmatischen Festvortrag "Jetzt geht’s los". Als Tochter eines Schwaben und einer Koreanerin sei ihr der Weg als Biathletin in die Wiege gelegt gewesen: Sie vereinige in ihrer Person das ständige Rennen und Schaffen des Schwaben und die innere Ruhe der Asiatin, die für die Treffsicherheit am Schießstand erforderlich ist.