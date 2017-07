Haigerloch Halbjahresbilanz fällt ordentlich aus

Zwar liegen die Gewerbesteuern zur Jahresmitte um rund 565000 Euro unter den angesetzten Einnahmen in Höhe von rund 3,5 Millionen Euro, aber das Jahr ist noch lang und deshalb bereitet diese Tatsache dem Kämmerer keine Kopfschmerzen.

Denn Müller hatte auch erfreuliche Nachrichten zu bieten: Aufgrund von positiven Steuerschätzungen des Finanzministeriums Baden-Württemberg im Mai geht er davon aus, dass der Anteil Haigerlochs an der Einkommenssteuer um 278 000 Euro höher ausfällt. Angesetzt hatte der Kämmerer im aktuellen Haushaltsplan dafür 5,47 Millionen Euro. Auch bei Geldern, welche die Stadt anteilig an der Sanierung von kirchlichen Kindergärten gezahlt hatte, ist mit einer Rückzahlung zu rechnen – und zwar in Höhe von rund 66 000 Euro.

Bei den Personalkosten geht Müller nicht von einer Abweichung der veranschlagten Ausgaben aus, dafür aufgrund der für die Kommune günstigen Entwicklungen am Kapitalmarkt von etwa 50 000 Euro weniger, welche die Stadt für Schuldzinsen ausgeben muss.