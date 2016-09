Haigerloch Haigerlocher in Mühlen der US-Justiz

Das Polizeifoto, das die Medien hernach unzensiert und mit seinem vollen Namen veröffentlicht haben, zeigt ihn mit einer deutlichen Abschürfung an der Nase. Bei W. wurde ein schwarzes Feuerzeug sichergestellt, er kam für drei Tage ins Gefängnis, sein Pass wurde einbehalten.

Der 29-Jährige Haigerlocher, der nach Angaben vor Gericht verheirat ist und zwei Kinder hat, war bei einer US-amerikanischen Firma beschäftigt, die medizintechnische und pharmazeutische Produkte herstellt und auch eine Filiale in Hechingen hat. Sie soll den Verhafteten inzwischen freigestellt haben. In der ersten Anhörung, die am Montag stattfand, warf die Staatsanwaltschaft W. nicht nur Brandstiftung vor, sondern auch, einen "ehrwürdigen" Ort geschändet zu haben und in der Öffentlichkeit betrunken gewesen zu sein. Die Schändung eines Denkmals gilt in den USA als schweres Vergehen (first degree criminal mischief). W. bestreitet die Vorwürfe.

Herron Taylor, die junge Studentin die W. verfolgt und gestellt hat, feiern die Einwohner und Football-Fans derweil als Heldin. Der Sportdirektor von Auburn, Jay Jacobs, und der Vize-Gouverneur von Alabma, Kay Ellen Ivey, danken ihr in einem Brief für ihre "mutige Tat" und loben ihren "unerschrockenen Charakter" als Vorbild.

Die Wellen der Empörung in Auburn schlagen auch deswegen so hoch, weil die 80 Jahre alten Eichenbäume am Toomer’s Corner auf dem Campus vor sechs Jahren alle vergiftet worden waren. Der Verantwortliche Harvey Updyke kam vor Gericht und wurde zu einer Geldstrafe in Höhe von 800 000 US-Dollar verurteilt. Die neuen Eichen wurden erst im Frühjahr 2015 gepflanzt und durften erst vor kurzem wieder mit Toilettenpapier behängt werden.