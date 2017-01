Die Zollernalb, und somit auch Haigerloch, werden in diesem Jahr wieder unter dem Dach der Schwäbischen Alb vertreten sein und zwar unter der "Erlebniswelt DonauHochAlb".

Die Mitarbeiter des Kultur- und Tourismusbüros sind am Dienstag, 17. Januar, mit einer Juniortheke am Hauptstand der WFG/Zollernalb-Touristinfo in Halle 6, Stand 6B70 vertreten. Die Messe ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Die Besucher werden über Urlaubsangebote, Stadtführungen, Wandervorschläge und verschiedene Veranstaltungen informiert. Außerdem wird es ein spannendes Gewinnspiel mit vielen interessanten Preisen geben.