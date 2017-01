Haigerloch Haigerloch ist wieder auf dem Weg nach oben

Haigerloch. Denn die Stadt mit ihren sieben Ortsteilen ist im dritten Jahr hintereinander zahlenmmäßig gewachsen, wie die jetzt von der Stadt veröffentlichte neue Einwohnerstatistik zeigt.

Zum 31. Dezember 2016 verzeichnete das Einwohnermeldeamt insgesamt eine gemeldete Bevölkerung von 10 770 Personen. Im Vergleich zum Vorjahr ist das eine Steigerung von 81 Bürgern. Mehr Einwohner als jetzt hatte Haigerloch zuletzt im Jahre 2008, also vor neuen Jahren: Damals waren 10 764 Bürger gemeldet. Den Höchststand an Einwohnern in der Stadtgeschichte erreichte Haigerloch übrigens im Jahr 2002 mit 10 954 Personen.

Eines wird aus den neuesten städtischen Zahlen ebenfalls sichtbar: Die Kernstadt setzt sich zahlenmäßig immer mehr von den Stadtteilen ab. Ende 2016 notierte das Einwohnermeldeamt in der Fliederstadt 2218 Bewohner und damit 44 mehr als noch Ende 2015 (2174).