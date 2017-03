Haigerloch Haigerloch hat Gewicht

Fuchs nannte hier die Pflege geschützter Hecken und den Grünlandumbruch. Er äußerte auch Bedenken bezüglich des geplanten 3D-Bogenparcours am Stettener Schützenhaus an. Hier wolle man beteiligt werden und mitdiskutieren, so Fuchs. Auch auf die Mitgliederentwicklung ging der Vereinschef ein. Derzeit dürfe man auf 398 Mitglieder verweisen.

Auf welchen Feldern der NABU-Haigerloch/Rangendingen im vergangenen Jahr überall aktiv war, verdeutlichte der Bericht von Schriftführer Jürgen Müller. Sein Bogen spannte sich weit und reichte von Exkursionen in die Vogelwelt hin zu Fledermaus-, Schmetterlings- und Kräuterführungen und einem Vortragsnachmittage bis hin zu einer Wiesen-Safari und Herbstrallye für Kinder. Bei der Landschaftspflege sei man von der Hechinger Gruppe unterstützt worden, mit der Grundschule Owingen habe man ein Schmetterlingsprojekt veranstaltet.

Aus dem von Vereinschef Herbert Fuchs vorgetragenen Kassenbericht ging hervor, dass der NABU im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Überschuss erwirtschaften konnte. Von den Kassenprüfern Walter Stocker und Emmerich Reimann kamen keine Beanstandungen. Die durch Stettens Ortsvorsteher Konrad Wiget herbeigeführte Entlastung erfolgte einstimmig.