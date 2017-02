Haigerloch Haftstrafe für den Stiefvater

Haigerloch/Hechingen. Der Vorsitzende Richter Hannes Breucker sprach von einer empfindlichen Strafe für den 48-jährigen Angeklagten. Gleichzeitig nannte er den Strafantrag des Staatsanwalts moderat. Für schweren sexuellen Missbrauch von Kindern beziehungsweise Schutzbefohlenen, den die Kammer in diesem Fall als erwiesen ansah, wäre auch eine Gefängnisstrafe von bis zu 15 Jahren möglich gewesen. Bei der Bewertung der mehr als 30 Einzelfälle, so der Richter in seiner Einschätzung, sei der Staatsanwalt jeweils an der unteren Grenze des möglichen Strafmaßes geblieben. Dem Angeklagten soll nach der Haftverbüßung die Wiedereingliederung in die Gesellschaft ermöglicht werden.

Der Angeklagte hatte in der Hauptverhandlung einige der ihm zur Last gelegten 37 Missbrauchsfälle gestanden, den Missbrauch der heute 20-Jährigen Frau im Kindesalter jedoch abgestritten.

Wie schwierig es für die Strafkammer war, in einem Prozess, in dem oft Aussage gegen Aussage stand, zu einer Urteilsfindung zu kommen, machte Richter Hannes Breucker in seiner Urteilsbegründung noch einmal deutlich.