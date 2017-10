Haigerloch Häuser mit Geschichte

Die Haigerlocher Museen stecken voller Geschichten und Geschichtchen. Zusammen mit Stadtführerin Elisa Schroth dürfen am Sonntag alle Teilnehmer die Museen mit allen Sinnen genießen. Geschichte und Kurioses vermischt sich in den Räumen. Die Führung beginnt um 14 Uhr an der Kasse des Atomkeller-Museums und findet ab fünf Teilnehmern statt.

Nähere Informationen gibt es beim Kultur- und Tourismusbüro, Telefon 07474/697-27, E-Mail: tourist-info@haigerloch.de.

tickets: Karten für Erwachsene fünf Euro, für Schüler drei Euro und für Familien zehn Euro.