Haigerloch Gymnasium präsentiert sich von seiner besten Seite

Im Bereich "Experimentieren" lernten die Grundschüler die naturwissenschaftlichen Räume der Schule und Geräte kennen. Sie staunten nicht schlecht, als sie – mit Schutzbrillen ausgestattet – kleine, Experimente durchführen durften. Unter dem Mikroskop durften die kleinen Forscher Fischschuppen und Schweineaugen betrachten und außerdem knifflige physikalische Balanceaufgaben lösen. Das Coaching übernahmen die Neuntklässler.

Beim Themenkomplex "Erleben" stellte der Fachbereich Spanisch und Französisch – ebenfalls mit Unterstützung engagierter Mittelstufenschüler – ein kleines szenisches Spiel im Reisebüro dar. Die Kinder durften sich anschließend selbst in den neuen Sprachen versuchen. Ein Bildquiz und kulinarische Verkostung aus Spanien und Frankreich ließen keine Wünsche offen.

Währenddessen bekamen die Eltern jede Menge Informationen zu den am Haigerlocher Gymnasium angebotenen Profilen und Unterrichtsformen. Iris Rentsch vom Elternbeirat gab zudem Einblicke in die Elternarbeit, Sabine Philipp informierte über die Ganztagesbetreuung.

Auch an der zweiten Informationsveranstaltung zwie Tage später – diesmal ausschließlich für Eltern angehender Fünftklässler – war das Interesse groß. Über 70 Eltern nahmen an den Gruppentischen in der Mensa Platz, um sich eine Stunde lang mit allerhand Information füttern zu lassen, kurzweilige Gesprächen mit Lehrern zu führen und sich persönlichen Eindrücke zu verschaffen.

Die Schulanmeldung am Gymnasium in Haigerloch findet am 4 und 5. April statt.