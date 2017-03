Haigerloch Gutes Mittel zur Ortskernbelebung

Im Rahmen des zum Ende 2016 ausgelaufenen vierten Förderprogramms wurden nach Angaben von Stadtkämmerer Timo Müller fünf Abbrüche mit geplanter Neubebauung gefördert: jeweils eines in Bittelbronn, Gruol, Haigerloch, Owingen und Weildorf. Dazu kamen vier Modernisierungsmaßnahmen. Zwei davon in Gruol, je eine in Haigerloch und Trillfingen.

Nach Angaben des Stadtkämmerers sind aus dem alten Programm noch Restmittel von 10 000 Euro vorhanden. Das neue Programm wird im städtische Haushalt 2017 wieder mit 150 000 Euro ausgestattet und hat eine Laufzeit bis Ende 2018.