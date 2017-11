Haigerloch Gute Geschäftsprognosen für die Handwerksbetriebe

Heidi Goller, Geschäftsführerin des Geschäftsbereichs Finanzen und Controlling in der Handwerkskammer Reutlingen, sah aufgrund jüngster Konjunkturumfragen keinen Grund zur Klage. Die Geschäftserwartungen des regionalen Handwerks für den Herbst seien laut ihr rundum optimistisch. Das Handwerk in der Region sorge für einen Umsatz von 8,9 Milliarden Euro, berichtete die Geschäftsführerin weiter.

Auch Heidi Goller war der Meinung, dass eine duale Ausbildung in einem Handwerksberuf ideale Aufstiegschancen und gute Perspektiven für eine erfolgreiche berufliche Karriere eröffne. 1937 junge Männer und Frauen im Kammerbezirk hätten 2017 eine Ausbildung in Handwerksberufen begonnen. Allerdings seien auch zahlreiche Stellen unbesetzt geblieben. Insgesamt befänden sich zurzeit 5100 Lehrlinge im Handwerkskammerbezirk in Ausbildung.

An Heinz Haber, Rolf Sidler und Josef Pfeffer (in Abwesenheit) überreichte sie Gutscheine als Präsente. Ehrenkreishandwerksmeister Herbert Gühring wies darauf hin, dass jungen Leuten im Handwerk heutzutage viel abverlangt würde. Da Meisterprüfungen in Teilen des Handwerks weggefallen seien, müsste sich bei der Weiterbildung viel Eigeninitative zeigen. Außerdem müsse man als Unternehmer nicht nur im handwerklichen Fachgebiet kundig sein, sondern einen Betrieb auch kaufmännisch führen können.

Ortsvorsteher Hermann Heim warf einen Blick in die Geschichte des Gewerbevereins. Er war laut Stiftungsbrief am 24. November 1957 im damaligen Trillfinger Bräuhaus gegründet worden. Der Verein ging er auf einen Vorgängerverein zurück, der bereits 1898 gegründet worden war. Heim gab weiter bekannt, dass im Untergeschoss der neu gebauten Steuerberatungsgesellschaft AUT ein Bäcker und ein kleines Café integriert werden sollen.

Bei den Neuwahlen blieb alles beim Alten, bis auf zwei Posten. Den bisherigen Schriftführer Martin Beuter ersetzt Markus Amann. Amanns Posten als Beisitzer ging an Sigrun Engelhard. Am Nachmittag wurde die Firma Blickle, Räder und Rollen, in Rosenfeld besichtigt, zum Abschluss traf man sich wieder im Tennisheim.