Haigerloch Gummibärchen bringt Gruol den Sieg

Später zeigten die Gruoler, dass sie "Dem Land Tirol die Treue" halten und sangen gemeinsam mit dem Publikum einige Passagen laut und inbrünstig, ebenso wie beim "Bozener Bergsteiger- Marsch". Bei der "Slavonicka-Polka" begaben sich gar einige Musiker ins Publikum und standen dort – gemeinsam mit einigen der Gäste – auf den Bänken. Höhepunkt gegen Ende war das Stück "Ciao d’Amore", bei dem an einigen Stellen alle emotional ergreifend sangen. Wunderkerzen durften auf der Bühne nicht fehlen. Mit einer Zugabe verabschiedete sich der Musikverein Gruol von seinem begeisterten Publikum.

Über den Abend verteilt fanden immer wieder Spiele statt, an denen sich die Musiker der Kapellen beteiligten. Bei einem Spiel mussten je fünf Teilnehmer eines jeden Musikvereins mit Strohhalmen schnellstmöglich einen Maßkrug leeren, und bei einem weiteren Spiel galt es für jeweils zwei Frauen und zwei Männer, Spielkarten anzusaugen und mit dem Mund weiterzugeben. Hier kam es zu lustigen Szenen. Beim Witze erzählen entschieden die Lautstärke und die Intensität bei der Beifallsbekundung über den Sieg. Nach diesen drei Spielen lag Aixheim vor Binsdorf und Gruol. Beim alles entscheidenden Spiel ging es für je einen Wettstreiter von einer der Kapellen darum, angefeuert von den Musikerkollegen, ein am Faden hängendes Gummibärchen nur mit dem Mund nach oben zu ziehen. Letztlich sicherte sich Gruol den Gesamtsieg.

Am Samstag stand eine Hüttengaudi auf dem Programm. Die Cocktails fanden reißenden Absatz, und die Stimmung war aufgrund der Hits von DJ Mario aus den verschiedensten Musikrichtungen prima. Am Sonntag spielte morgens der Musikverein Balingen auf, am Nachmittag war die Kapelle aus Sulz für die Unterhaltung zuständig.