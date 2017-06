Haigerloch Gulasch und Pogatscha genossen

Nach Anreise, Hotelbezug und Abendessen unternahm man einen Abendspaziergang an der Donau, wo man die beleuchtete Stadt mit ihren vielen Brücken wahrnehmen konnte.

Am zweiten Tag stand eine Stadtbesichtigung auf dem Programm. Budapest gehört zu den schönsten Städten Europas oder gar der Welt. Während der Führung lernte die Kolpingsfamilie die bedeutendsten Sehenswürdigkeiten der durch die Donau zweigeteilten Stadt kennen. Dazu gehörten unter anderem der Burgberg mit dem beeindruckenden Palast, das prachtvolle Parlament, die Matthiaskirche, die berühmte Fischerbastei oder die Markthalle. Am Nachmittag war eine Schifffahrt auf der Donau angesagt.

Am dritten Tag der Studienfahrt ging es in die Puszta, die ungarische Steppe. Nach der Begrüßung mit Schnaps und Pogatscha, dem typischen Puszta-Brot auf einem Gehöft, unternahm die Reisegruppe eine Kutschfahrt. Anschließend war eine Pferdevorführung zu sehen. Zur Mittagszeit wurden die Teilnehmer mit ungarischer Gulaschsuppe, gegrillten Spezialitäten und gutem Wein gestärkt. Danach ging es weiter in die Stadt Kecskemet und deren Sehenswürdigkeiten. Am vierten Tag führte ein Ausflug zum Donauknie, nach Esztergom an der Grenze zur Slowaki. Dort wurde die größte Kathedrale Ungarns angeschaut. In Visegrad, bekannt für seine majestätische, mittelalterliche Burg wurde ein Zwischenstopp eingelegt. Danach konnte die Reisegruppe im Künstlerstädtchen Szentendre den Malern und Handwerkern über die Schultern schauen. Mit vielen schönen Eindrücken trat man am darauffolgenden Tag die Heimreise an.