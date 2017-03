Haigerloch Grünes Licht für einen Verkauf

An diesem und am nächsten Samstag beginnen die Vereine mit der Entrümpelung des Schulgebäudes. Wenn der Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung am kommenden Dienstag, 7. März, die Bauarbeiten vergibt, könnte man nach Einschätzung von Ortsvorsteher Robert Wenz noch im März mit den Bauarbeiten beginnen.

Nach etlichen Vorschlägen für einen neuen Standort für das im Frühjahr restaurierte Gefallenen-Ehrenmal kristallisierte sich jetzt ein Platz auf dem Friedhof als Favorit heraus. Bis zur nächsten Sitzung Ende März will ein Projektteam mit Anita Pabst, Hubert Pfister und Walter Straub im Rahmen der zukünftigen Friedhofsplanung mögliche Stellflächen ausfindig machen und dem Ortschaftsrat Vorschläge unterbreiten.

Die Probleme an der Heizung in der Turn- und Schwimmhalle sind gelöst. Eine defekte Umwälzpumpe und ein Heizungsthermostat wurden ausgetauscht und der Hausmeister hat die Heizungsintervalle gemäß dem Belegungsplan neu programmiert.

Das neue Fundament zum Stellen von Narren- und Maibäumen auf dem Dorfplatz wird nach der Fasnet endgültig fertig gestellt, so dass bis 16 Meter hohe Bäume gestellt werden können.

In der Kur- und Badstraße bis zur Adler-Kreuzung werden demnächst 18 Straßenlampen auf LED-Technik umgerüstet Eine Besprechung der Bad Imnauer Vereinsvorstände soll am Dienstag, 14. März, ab 20 Uhr im Vereinsraum stattfinden.

An der L 360 im Bereich der beiden Imnauer Ortseingänge sollen zwei neue Schilder auf die Gastronomiebetriebe und den Wanderparkplatz beim Regenüberlaufbecken hinweisen. Nichts Neues gab es auf Nachfrage im Ortschaftsrat vom geplanten Bikepark und vom Eyachtalradweg.