Haigerloch Großneffe kennt einige Details

Da war zunächst Lutz Hanssums Mutter Gertrud, Hesses Lieblingsnichte, die als eine von wenigen Personen einen Schlüssel zu Hesses Villa in Montagnola im Tessin besaß. Dorthin war er 1919 umgesiedelt. Sie fotografierte ihn noch kurz vor seinem Tod.

Dann war da vor allem Hesses dritte Ehefrau Ninon Ausländer, hochgebildete Tochter einer Rechtsanwaltsfamilie aus Ungarn, die ihm durch ihre Kontakte vieles ermöglichte. "Ohne sie wäre er fast nichts geworden", ist der Großneffe überzeugt. Er selbst lernte übrigens als Heranwachsender Ninon persönlich kennen. Ninon musste für ihren Ehemann auch 1946 den Literaturnobelpreis in Stockholm entgegennehmen, da Hermann Hesse sich weigerte, dorthin zu reisen.

Einen überaus großen Einfluss hatte Hesses Schwester Adele. Sie ersetzte dem jungen Hesse nicht die nur früh verstorbene Mutter sondern gab ihm auch viele Impulse für sein künstlerisches Schaffen, da sie selbst malte und musizierte. Die Pfarrersfrau aus Starzach-Eckenweiler reiste 15 Mal zu ihrem Bruder in die Schweiz, in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg eine beachtliche Leistung. Diese ungewöhnliche, da persönlich geprägte Annäherung an den Schriftsteller war ebenso amüsant wie informativ.

Die Ausstellung Lesezeichen ist bis einschließlich Sonntag, 16. Juli, zu sehen, und zwar dienstags bis bis sonntags von 14 bis 17 Uhr.