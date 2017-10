Haigerloch Großer Jubel nach bangem Warten

Haigerloch-Gruol/-Stetten. Der Jubel der mitgereisten Eltern und Großeltern, der Schulleiterin Susanne Schirmer, Musiklehrerin Simone Müller und vor allem der Kinder über diesen Erfolg war riesig. Dafür gab es eine Urkunde, einen Notengutschein über 100 Euro, und das Beste: einen Pokal. Mit ihm wurde kräftig gefeiert, während das Heeresmusikkorps Erfurt einen Marsch spielte und eine Polonaise durch die Volksbankmesse getanzt wurde.

In Zusammenarbeit mit dem Militärmusikdienst und der Firma Yamaha veranstaltete die Stadt Balingen Wettbewerbe für Jugendblasorchester, Bläserklassen und Bigbands in verschiedenen Kategorien. Mit dabei war auch die Bläsercrew der Grundschule Gruol. Sie war eine von insgesamt 14 Bläserklassen aus ganz Deutschland – davon acht in Kategorie 1 und sechs in Kategorie 2. Die Gruoler gehörten der ersten Kategorie an, waren jedoch die einzige Bläserklasse einer Grundschule. Die Eltern der 14 Kinder aus Gruol und Stetten fuhren die Kinder mit Autos nach Balingen. Von dort aus ging es mit dem Bus des Heeresmusikkorps Erfurt zum Einspielen nach Endingen-Erzingen. Ein erstes Highlight für die Kinder. "Die Sitze sind wie im Flugzeug", meinte dazu Jungmusikerin Diane. Die Aufregung der Kinder stieg.

Dann kam der große Auftritt auf der Bühne. Die Gruoler Bläsercrew eröffnete mit ihrem Vorspiel die BW-Musix-Tage in Balingen. Sie spielten die Pflichtstücke "Old Mac Donald had a band", "Hard Rock Blues" und die Selbstwahlstücke "Dragon fire" und "Let’s rock". Der Auftritt machte den Kindern großen Spaß. Die Jury lobte die Intonation, das Zusammenspiel und die tolle Leistung der im Schnitt gerade erst neunjährigen Kinder.