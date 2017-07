Haigerloch Große Verdienste um die Stadtkapelle

Die Stadtkapelle hatte unter anderem ein Simon And Garfunkel-Medley eingeübt mit Liedern wie "Mrs Robinson", "The Boxer" oder "Sound Of Silence", Beim Udo Jürgens-Medley spielten die Musiker unter anderem "Aber bitte mit Sahne", aber es wurde auch "Griechischer Wein" serviert. Insgesamt reichte das Spektrum von Elvis Presley über "Italo Pop Classics" bis hin zu Stücken von James Last.

Dann nahte die Verabschiedung des Dirigenten Armin Wehrstein, für den es nach sieben Jahren sein letztes Konzert mit der Stadtkapelle war. Vorsitzender Robert Kuti würdigte die Verdienste Wehrsteins, der unzählige Feste geplant und durchgeführt, immer wieder Neues eingeführt und auch die Werbefeldzüge initiiert habe. Insgesamt sei Wehrstein, der seit zehn Jahren die Ehrenmitgliedschaft inne habe, seit vielen Jahrzehnten in der Stadtkapelle und sei nicht nur Dirigent, sondern auch Vereinsvize, Schriftführer, Jugenddirigent, Ausbilder, Notenwart, Zeugwart und Fasnetsdirigent gewesen. Für seine großen Verdienste bekam der Dirigent vom zweiten Vorsitzenden Hans Bäurle einen Geschenkkorb überreicht.

Laut dem Vorsitzenden habe man bereits eine Nachfolgerin für Armin Wehrstein gefunden, diese werde aber erst im September bei der Marktplatzhockete vorgestellt. Passend zum Anlass wartete die Kapelle mit dem wunderschön gespielten "Time To Say Goodbye" auf, und natürlich flossen rund um die Verabschiedung auch einige Tränen. Von den Musikern gab es Standing Ovations für Wehrstein.