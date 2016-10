Haigerloch Grillstelle im Laibetal weiter aufgewertet

Nachdem die Arbeitsgruppe im vergangenen Jahr die beiden Sitzgruppen komplett neu gestaltet hat, wollte Renner auch dem in die Jahre gekommenen Grill eine neue Einhausung geben. Nach der Besichtigung der Grillstelle erklärte sich Peter Pfeffer spontan bereit, einen neuen Grill zu spenden.

Somit konnten sich die beiden handwerklich begabten Männer an die Arbeit machen und den neuen Grill fachgerecht einbetonieren. In der Fassung eingelagert ist ein schwenkbarer Galgen, an dem ein in der Höhe verstellbarer Rost hängt.