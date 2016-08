Haigerloch "Göttin des Metals" ist Top-Act

Nach Doros Auftritt in ­Gruol und tags darauf beim Reeveland-Festival in Markneukirchen werden deutsche Doro-Fans erst einmal bis Ende November Geduld haben müssen, um die Rock-Queen erneut in Deutschland erleben zu können. Denn Doro startet zunächst eine Welttournee, die zunächst in die Ukraine, dann in die USA und erst danach wieder zurück nach Europa führt. Doro ist am Freitag, 2. September ab 21.30 Uhr der Höhepunkt beim Bikertreffen, keine Frage, aber auch die anderen Bands haben den Fans härterer Töne viel zu bieten.

Eröffnet wird das Bikerfest am Freitag ab 19.30 Uhr von der Schweizer Band "Crystal Ball", die bereits mit Giganten wie den "Scorpions" aufgetreten sind. "Crystal Ball" hat 1995 als Cover-Band angefangen, damals noch unter dem Namen "Cherry Pie" und kommt nach Gruol mit einer kleinen Überraschung im Gepäck: Pünktlich zum Motorradtreffen erscheint nämlich ihr neuntes Studioalbum: "Déjà-Voodoo!"

Abgerundet wird der erste Tag mit dem Auftrifft der Band "Crazy Maiden" aus Esslingen (ab 0.30 Uhr). Seit inzwischen 13 Jahren rocken die fünf Jungs die Bühnen in Deutschland, unter anderem als Support für Bands wie "Axxis".

Am Samstag, 3. September, darf das Bikertreffen ab 15 Uhr bei einer heißen Roten und einem kühlen Bier vom Fass beginnen. Wenn sich der Zeltplatz an der Himmelsleiter mit Motorrädern und Campern gefüllt hat, ist die Bühne ab 19.30 Uhr bereit für die Bon-Jovi Cover-Band "Bon Show". Danach startet gegen 21.30 Uhr der zweite große Kracher, schon beim Bikertreffen 2015 hat er voll eingeschlagen: "The Magic of Queen". Markus Engelstädter und seine Jungs werden 120 Minuten lang die fantastischen Songs der legendären britischen Rockband um ihren charismatischen Frontmann Freddy Mercury im Festzelt auf die Bühne bringen. "The Magic of Queen" ist eine tolle Bühnenshow, in der der unvergleichliche Spirit der legendären Queen-Konzerte wieder auflebt.

Fast schon traditionell wird am Samstag ab 0.30 Uhr auch wieder die Band "Powerage" aus Fürth auf der Bühne stehen. Fünf begeisterte Musikfans gründeten 1984 eine Band und orientierten sich bei der Namensgebung an einem Albumtitel ihrer australischen Lieblingsband AC/DC. Zum Abschluss des Bikertreffens bietet "Powerage" den Fans eine schweißtreibende Rockshow.

Weitere Informationen: Karten für den Freitag können ab 15 Uhr auf dem Festgelände erworben werden. Am Samstag ist der Eintritt frei. Der Einlass wird von Security kontrolliert, Besuchern von 16 bis 18 Jahren ist der Aufenthalt bis 24 Uhr gestattet. Weitere Infos: www.mo torradkeller-gruol.com