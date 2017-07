Haigerloch Gespräch mit Götz

Mit großem Interesse vernahm die SPD-Politikerin, dass in Haigerloch gegenwärtig eine Umfrage unter Eltern gemacht wird, um deren Wünsche und Anforderungen an die Kinderbetreuung zu erheben, damit die Stadt weiß, was benötigt wird und dazu passgenaue Angebote machen kann. Dies, so Kirgiane-Efremidou, sei ein wichtiger Standortfaktor für junge Familien und berufstätige Eltern. Einig waren sich beide darin, dass sowohl der Bund als auch das Land den ländlichen Raum nachhaltig stärken sollten.