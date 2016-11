Haigerloch Geschichte auf Schritt und Tritt

Ebenfalls kam die Politik nicht zu kurz. Beim Besuch im Bundestag wurde den Gymnasiasten ein Vortrag auf der Besuchertribüne gehalten, der ihnen das politische Geschehen näher bringen sollte. Zudem besichtigten sie die Kuppel des Reichstages.

Kulinarisch konnte Neues ausprobiert werden. Auch wenn einige lieber bei ihren altbewährten Fast-Food-Ketten blieben, gab es ein paar Experimentierfreudige.

Vielfalt bot das kulturelle Angebot: Von Livemusik bis hin zu Mario Barth war alles dabei. Außerdem durften die Schüler an einem Tag zwischen Theatersport (Improvisationstheater), dem Kabarett-Theater Distel (politische Satire) und einem Auftritt der Musikgruppe "Four on the Roof" wählen. Zusätzlich gab es einen gemütlichen Kneipenabend im Szeneviertel Friedrichshain. Insgesamt wurden alle sehr gut unterhalten und hatten großen Spaß

Gut kam auch an, dass trotz des engen Zeitplanes auch Freizeit für gemütliches Zusammensitzen in einem Lokal oder eine kleine Shoppingtour blieb. Und obwohl die Schüler und Schülerinnen nur knapp fünf Tage in Berlin verbrachten, waren diese Tage so intensiv, dass sie ihnen eher wie zwei Wochen vorkamen.