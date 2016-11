Haigerloch Geschenk für den Großmeister

Haigerloch. Beim Herbsttreffen des Ki-Aikido Haigerloch (KAH) in der Witthauhalle war nicht nur Großmeister Kenjiro Yoshigasaki aus Japan dabei, sondern auch Gäste aus Hechingen, Balingen, Tübingen, Villingen-Schwenningen und Stuttgart. Selbst aus Italien und England strömten Aikidokas zu diesem Anlass nach Haigerloch. Als erste Trainingseinheit wurde ein Angriff angenommen. Beim Ki-Aikido wird nicht zurückgeschlagen, sondern die Energie des Angreifers aufgenommen und an diesen zurückgeleitet. In vielen Partnerübungen wurde dieses Geschick gelehrt und bis ins kleinste Detail auf der Matte geübt.