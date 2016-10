Haigerloch Geruchsproblem: Bergwerk soll Situation lösen

Haigerloch. Maria Döring von "Bürger informieren Bürger" (BiB) brachte die Forderung der Initiative aus Stetten auf den Punkt. "Es stinkt uns gewaltig und wir wollen, dass Abhilfe geschaffen wird. Es ist keine Lebensqualität, wenn man im Sommer draußen sitzt und Ammoniakgeruch in der Nase hat." Sie und die Initiative fordern, dass man den neuen Bergwerksdirektor Werner Boehm zur nächsten Ortschaftsratsitzung einlädt, damit er Lösungen aufzeigt, wie man die Sache dauerhaft in den Griff kriegt.

Bürgermeister Götz teilte die Ansicht der Frau. Man habe gegenüber dem Regierungspräsidium und dem Bergwerk signalisiert, dass es so nicht weiter gehen könne. Der nächste runde Tisch tagt laut Götz am 7. November. Diese Sitzung, so der Bürgermeister, müsse mit einem klaren Ergebnis enden. Für ihn ist der Fall klar. Götz: "Es muss aufhören zu stinken." Ansonsten dürfe eben nur noch Dinge eingelagert werden, die nicht solche Gerüche verursachen. Sorgen macht sich der Bürgermeister auch um die Gesundheit der Mitarbeiter, die unter Tage täglich den Versatzstoffen und ihren Ausdünstungen ausgesetzt sind.

Der Spaß ist für den Bürgermeister vorbei. Nicht dass am Ende noch an Haigerloch dauerhaft das Prädikat "Stinkerstadt" haften bleibt.