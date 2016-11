Haigerloch Geruchsalarm: Bürger dürfen sich melden

Es sei wichtig, so erklärte Ortschaftsrat und BiB-Mitglied Armin Bauer am im Ortschaftsrat, dies seriös und gewissenhaft zu tun. Deshalb sei es auch notwendig, verbindliche Angaben zur Person (Name, Straße, Ort, Telefon) zu machen, damit man gegebenenfalls für Rückfragen kontaktierbar sei. Im Geruchsprotoll hinterlegte Benachrichtigungen automatisch per E-Mail an Wacker weitergeleitet.

Hotline: Bürger können am Telefon ihre Wahrnehmungen 24 Stunden lang, sieben Tage die Woche dem Salzbergwerk und der Wacker Chemie AG mitteilen. Die Rufnummer: 07474/694-444.