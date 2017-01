Haigerloch Gerd Streidel führt Fischereiverein weitere zwei Jahre

Von einem Jahresüberschuss sprach Kassier Martin Heller. Die Kassenprüfer Frank Kugel und Ernst Lohmüller bescheinigten eine tadellos geführte Kasse.

Von befriedigenden Fangergebnissen berichtete Wasserwart Siegbert Singer. Im Frühjahr hat man mit Starkregen zu kämpfen, und im regenarmen Sommer gab es lange Perioden mit Niedrigwasser. Die ph- und Nitratwerte waren alle im grünen Bereich. Insgesamt leisteten die Petrijünger zusammen mit ihren Frauen 451 Arbeitsstunden. Gefangen wurden überwiegend Bachforellen und Regenbogenforellen. Rund 80 Kilo Bachforellen wurden in das Pachtgewässer der Eyach und in den Laibebach eingesetzt. Die stellvertretende Ortsvorsteherin Anita Pabst sprach von einem abwechslungsreichen Vereinsleben und dankte für den Landschaftsschutz im Eyach- und Laibetal. Heuer will man ein Arbeitseinsatz in der Laibe und eine Bachputzete durchführen. Zudem ist der Verein beim Entrümpeln der Grundschule gefragt.

Weitere Ecktermine in diesem Jahr: Am 1. Mai ist die 27. Maihockete bei der Eyachbrücke, am 24. Juni das Helfer- und Grillfest, im Oktober findet ein Ausflug statt und am 11. November die Altmaterialsammlung.