Haigerloch Gemeinsam handeln

Dass Bürgergenossenschaften etwas bewegen können, zeigt für Bürkle das Beispiel der Bioenergie-Genossen im Bittelbronn. Was in dem wesentlich kleiner Ort gelungen sei, könne doch auch in Trillfingen möglich sein. Zudem habe eine Bürgergenossenschaft eine "ganz andere Ausgangslage", wenn es um Zuschüsse oder externe Gelder gehe als ein einzelner Investor. Bürkle regte auch an, mit der Idee an die Stadtverwaltung heranzutreten, um zu sehen, ob "sie dafür ist".

Eine Bürgergenossenschaft, so antwortete Ortsvorsteher Hermann Heim, sei im Ortschaftsrat kein völlig neuer Gedanke. Als es um die Rettung des maroden historischen Gasthauses Rössle ging, sei dieser Begriff auch schon gefallen. Das Problem in der Praxis, so sieht es Heim, seien häufig die finanziellen Vorstellungen, die Eigentümer beim Verkauf alter Häuser hätten. Zudem müsse eine Bürgergenossenschaft auch interessante Anreize bieten – zum Beispiel in Form von Mieteinnahmen – sonst würde niemand mitmachen.

Trotz allem Für und Wider nahmen der Ortschaftsrat den Vorschlag gerne auf. Man will sehen, ob grundsätzliches Interesse an dieser Idee besteht und sich daraus etwas entwickeln lässt. "Per Knopfdruck" werde freilich nichts gehen, darin waren sich alle einig.