Haigerloch Gemeinsam die Hemadglonker-Fasnet gerettet

Im Mittelpunkt seines Berichtes stand die fast abgesagte Hemadglonker-Fasnet am Schmotzigen Donnerstag. Appelle an die Bevölkerung trugen Früchte und die Teilnahme am Umzug und am Ball mit DJ C in der Glückaufhalle war laut Strauch erfreulich gut.

Der Chronist berichtete aber nicht nur über die örtliche Fasnet, sondern auch über die Teilnahmen der Salzschlecker am Treffen des Narrenrings Neckar-Gäu in Hirschau, an den Umzügen in Bechtoldsweiler, in Vollmaringen, in Hirrlingen und im benachbarten Owingen.

Bezüglich der Garden hob Strauch den ersten Platz der Minis beim Preistanz in Geislingen hervor, die Juniorengarde sicherte sich dort den zweiten Platz. Die Tanzgarde 1 habe vor allem beim Preistanz in Trillfingen beeindruckt.