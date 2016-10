Haigerloch Gemeinderat zeigt Götz Grenzen auf

Haigerloch. In der Gemeinderatssitzung am Dienstag machten die beiden Fraktionen CDU und Sozial-Ökologische Liste (SÖL) in einer gemeinsamen Stellungnahme deutlich, dass sie diese Vorgehensweise als "mehrmalige Verstöße" des Bürgermeisters gegen die Hauptsatzung der Stadt (siehe Info-Rubrik) sehen und ein derartiges Verhalten nicht mehr hinnehmen möchten.

Damit solche "Alleingänge" in Zukunft nicht mehr passieren, kündigten beide Fraktionen an, in der nächsten Sitzung des Gemeinderates am 22. November einen Antrag auf Änderung der Hauptsatzung auf die Tagesordnung zu setzen. Was in diesem Antrag dann wohl steht, dürfte schon jetzt abzusehen sein: kein Rechtsstreit ohne vorherige Genehmigung durch den Gemeinderat anstatt wie bisher ein Handlungsspielraum für den Bürgermeister bis zu einem Streitwert von 5000 Euro.

Auslöser dafür, dass der Haigerlocher Gemeinderat seinem Vorsitzenden derart auf die Finger klopft, sind Rechtsstreitigkeiten, die Bürgermeister Heinrich Götz im Namen der Stadt gegen die Lokalpresse geführt hat. Betroffen waren der Schwarzwälder Bote, die Hohenzollerische Zeitung sowie die Online-Dienste der Schwarzwälder Bote Mediengesellschaft und der Südwest Presse.