Haigerloch Gemeinderat beendet eine zehn Jahre dauernde Debatte

Beschlüsse, die in jüngster Vergangenheit aufgrund von Einzelanträgen verschiedener Vereine im Gemeinderat gefasst wurden, sollen ihre Gültigkeit behalten und nicht revidiert werden. Das gilt insbesondere für die Sportvereine Weildorf und Bittelbronn, die im Mai 2015 einen jährlichen Zuschuss von 1500 Euro für Warmwasser- und Heizkosten in ihren Sportheimen beantragt hatten, weil es in beiden Orten keine städtischen Turnhallen zum Duschen gibt. Dass die seit 2007 immer wieder aufflackernde Diskussion um die Vereinsförderung auf diese Weise beendet werden konnte, stimmte manchen im Gemeinderat froh. Man habe hin und her diskutiert und sei auf keinen gemeinsamen Nenner gekommen, war immer wieder zu hören. Eine "absolute Gerechtigkeit" werde man nie reinbekommen, meinte zum Beispiel Bittelbronns Ortsvorsteher Gerd Klingler (Freie Wähler) und auch CDU-Fraktionssprecher Karl-Heinz Schneider plädierte dafür, die alte Vereinsförderung "beizubehalten und etwas anzupassen".

Aber es gab durchaus auch andere Stimmen. Hans Wiest (CDU) meinte, es sei nicht okay, wenn ein Verein ein städtisches Gebäude zum Duschen oder als Proberaum kostenlos nutzen könne und zusätzlich von der Stadt auch noch monetäre Unterstützung erhalte. Ähnlich sahen das Konrad Wiget (SÖL) und Otto Schneider (CDU). Sie empfahlen, zwischen Geld- und Sachleistungen zu unterscheiden.

Der Beschluss, alles so zu belassen wie es ist, fiel mehrheitlich. Nun wird sich der Gemeinderat wohl demnächst mit den ersten Zuschussanträgen beschäftigen müssen: Die Schützen aus Stetten möchten Unterstützung für Investitionen in ihre Schießanlage und der Sportverein Owingen fürs Flutlicht am Trainingsplatz.