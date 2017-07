Haigerloch Gelingt Stetten Titel Nr. 16?

Titelverteidiger und auch diesmal haushoher Favorit ist der Schützenverein aus Stetten. Die Stettener Schützen haben das Turnier bereits 15 Mal gewonnen und liegen damit vor Trillfingen (13 Siege) und Gruol (zwei Siege). Owingen hat den Eyachpokal noch nie gewonnen.

Auftakt zum Eyachpokal der Schützen ist am Freitag, 7. Juli, um 18.30 Uhr. Am Samstag, 8. Juli, schießen dann ab 13 Uhr die Nachwuchsschützen und ab 16 Uhr setzten die Aktiven ihre Wettbewerbe fort. Am Sonntag, 9. Juli, wird ab 9 Uhr geschossen und der letzte Durchgang beginnt um 15.15 Uhr, so dass mit der Siegerehrung gegen 17 Uhr gerechnet werden kann.

Nicht nur für aktive Schützen, auch für Zaungäste des Wettbewerbs bietet der Schützenverein Gruol am Wochenende ein kleines Festprogramm an. Am Samstag kann man ab 16 Uhr im Schützenhaus ein Feierabendbier, eine Heiße Rote oder Wurstsalat genießen. Am Sonntag wird ein Mittagessen angeboten und ab 16 Uhr ist Dämmerschoppen.