Haigerloch/Geislingen Rottweiler beißt Radfahrer in Oberschenkel

Der Vierbeiner war nicht angeleint und ohne Maulkorb mit seinen zwei Besitzern auf einem Feldweg unterwegs. Gegen 18.10 Uhr fuhr der Radfahrer in Richtung der beiden Hundehalter. Als er auf deren Höhe war, kam ihm der Hund entgegen. Der 26-Jährige hielt an, worauf ihm der Rottweiler in den linken Oberschenkel biss.

Der Verletzte wurde vor Ort behandelt und kam dann mit einem Rettungswagen ins Zollernalb-Klinikum. Wegen des Hundesbisses ermittelt jetzt der Polizeiposten Haigerloch.